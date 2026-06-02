Opinión
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Bad Bunny, “La casita” y la crisis de vivienda en España
El acceso a la vivienda es una de las principales preocupaciones sociales en España, destaca Juan Cuadrado, quien alude al debate de La Casita de Benito como metáfora de exclusión y desigualdad
2 de junio de 2026 - 6:00 PM
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