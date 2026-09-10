Benito y su paraíso perdido
En su espectáculo musical, Bad Bunny alienta la imaginación pública a una resistencia moral legítima y necesaria, opina Luis Collazo
10 de septiembre de 2026 - 9:45 PM
10 de septiembre de 2026 - 9:45 PM
Bad Bunny: ícono y fenómeno sociohistórico es mucho más que el artista que reconstruye la “Casita”. Su gesta lírica en referencia a la “Casita”, representada en sus espectáculos artísticos, es su paraíso perdido, añoranza de un mundo que el artista intenta rescatar con su arte y protagonismo escénico. Sus interpretaciones están cargadas de un vocabulario que exige comprenderse en lo que está implícito en el sentido metafórico del mismo. Casi es un metalenguaje que comunica sentidos y significaciones más allá de lo que literalmente escuchamos.
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