Poco probable para Donald Trump que precios del crudo bajen antes de las elecciones de medio término

Washington— El presidente Donald Trump señaló el miércoles que los precios del petróleo, que se han disparado durante la guerra con Irán, probablemente no bajarán hasta después de las elecciones legislativas en Estados Unidos.

Los precios del petróleo subieron el miércoles más de un 3%, lo que llevó al barril de Brent a superar la barrera de los $100 por primera vez desde julio, cuando se intensificaron las tensiones entre Estados Unidos e Irán.

“Los precios del petróleo se van a desplomar poco después de las elecciones”, declaró Trump. “Creo que tardará un poco más que las elecciones de mitad de legislatura”.

Durante una rueda de prensa antes de viajar a Dallas para asistir a una convención republicana, el presidente señaló que cree que Irán acabará cediendo una vez que se celebren las elecciones.

“Están desesperados por intentar influir en las elecciones, para que cedamos ante un grupo de gente muy débil, los dejemos en paz y les permitamos conservar su arma nuclear”, afirmó Trump. “Creo que la guerra terminará inmediatamente después de las elecciones porque ya no pueden aguantar más”.

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El presidente afirmó al inicio de la guerra que los combates durarían apenas unas semanas, pero el conflicto ya se encuentra en su séptimo mes. La guerra ha provocado una drástica reducción del flujo de petróleo procedente del Golfo Pérsico y a través del estrecho de Ormuz, por donde, en tiempos de paz, circulaba alrededor del 20% del crudo comercializado a nivel mundial.

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Los comentarios de Trump sobre la situación del conflicto llaman la atención, mientras su Gobierno se enfrenta a una presión cada vez mayor para hacer frente al aumento de los precios de la gasolina sin que se vislumbre un final del conflicto en el horizonte.

Trump restó importancia al conflicto la semana pasada, calificándolo de “una tontería”, incluso cuando los republicanos expresaron su preocupación por que la guerra fuera un factor determinante para los votantes, que se enfrentan a los altos precios de la gasolina y a una mayor inflación.

Estados Unidos ha recurrido a sus reservas estratégicas de petróleo, que a principios de agosto cayeron por debajo de los 300 millones de barriles, lo que supone un descenso de más de 100 millones de barriles con respecto a principios de 2026.

La predicción de Trump de que la guerra no terminará hasta después del 3 de noviembre se produce después de que el vicepresidente JD Vance se abstuviera la semana pasada de pronosticar si el conflicto llegaría a su fin antes de las elecciones legislativas, en las que los republicanos intentan conservar su estrecha mayoría en el Congreso.

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Vance declaró a los periodistas que no quería fijar “plazos artificiales”para el fin de la guerra.

“Pero cuando se preguntan: ‘¿Cuándo terminará esto?’, lo que me están preguntando es: ‘¿Cuándo dejarán los iraníes de atacar barcos?’“, señaló Vance. “Creo que la realidad es que no sé la respuesta a esa pregunta. Tendrías que preguntárselo a los iraníes”.

El crudo de referencia estadounidense se situaba el miércoles en torno a los $96 por barril, y los precios de la gasolina en Estados Unidos subieron considerablemente.

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