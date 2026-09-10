Exvoluntaria demanda a organizaciones de César Chávez por solapar presuntos abusos sexuales cometidos por el sindicalista

Una de las coordinadoras que denunció que el líder sindical hispano César Chávez abusó sexualmente de ella hace décadas presentó una demanda contra varias organizaciones sin fines de lucro vinculadas a él.

La denuncia, presentada la semana pasada en el sur de California, es la primera acción judicial desde que The New York Times publicó por primera vez en marzo las impactantes acusaciones contra Chávez. El periódico también fue el primero en informar el miércoles sobre la demanda presentada ante el Tribunal Superior del condado de Kern.

La demanda, presentada en nombre de una mujer identificada con el seudónimo de Jane Doe, señala a la Fundación César Chávez y a la Fundación United Farm Workers.

Se acusa a ambas organizaciones de no haber investigado las denuncias sobre Chávez a lo largo de los años. La demanda incluye cargos por supervisión negligente, causar de forma negligente angustia emocional y acoso sexual. La mujer decidió recurrir a la vía civil tras conocer más detalles sobre el alcance del presunto abuso de Chávez contra niñas y mujeres, incluida la líder sindical Dolores Huerta.

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“Era un paso que se venía gestando desde hacía mucho tiempo”, declaró a la AP V. James DeSimone, uno de los abogados que la representa de forma gratuita. “Está comprometida con el proceso y agradece poder emprender acciones legales al respecto tantos años después. Ha sufrido mucho a lo largo de los años. Esto sigue causándole estrés y ansiedad”.

DeSimone señaló que tiene previsto escuchar a otros supervivientes de abusos.

Un ciclista espera para cruzar SE César E Chávez Boulevard el miércoles 18 de marzo de 2026, en Portland, Ore. (AP Photo/Jenny Kane) (Jenny Kane)

La mujer, que ahora tiene más de 80 años, conoció a Chávez por primera vez cuando se mudó al Valle Central de California tras graduarse en la universidad, según la demanda. Inspirada por un verano anterior en el que había sido voluntaria allí, quería unirse a la organización de trabajadores agrícolas. En 1973, ella y su familia formaron parte de un grupo de trabajadores que se trasladaron al complejo de Keene, que era la sede de la organización que hoy se conoce como United Farm Workers.

Afirma que Chávez intentó que bebiera alcohol y bailara con él en una fiesta ese año. Más tarde la siguió hasta su casa y la violó en una habitación. Unos años después, según contó, Chávez volvió a agredirla.

La mujer cree que, en años anteriores, la Fundación United Farm Workers y la Fundación César Chávez “llevaron a cabo esfuerzos concertados para ocultar pruebas de acoso sexual y agresiones sexuales contra niñas y mujeres por parte de miembros y líderes de la UFW, incluido César Chávez”. Según la demanda, las mujeres del movimiento fueron “atacadas verbalmente” por los principales subordinados de Chávez y acusadas de intentar arruinar el movimiento si hablaban de él o de su propia seguridad.

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Solicita un juicio con jurado y una indemnización por daños y perjuicios, incluidos los ingresos perdidos en el pasado y los futuros, así como una indemnización punitiva.

En un comunicado, la Fundación César Chávez señaló que se había enterado de la demanda hacía muy poco. “La estamos analizando con nuestro asesor jurídico y responderemos de una manera que sea fiel a nuestra misión y nuestros valores”, afirmó.

Cuando las denuncias sobre el comportamiento de Chávez salieron a la luz por primera vez, la fundación las calificó de impactantes y dolorosas, y también prometió apoyar a las víctimas y lograr la “justicia restaurativa”.

“A las supervivientes: les creemos. Honramos su valentía y lamentamos profundamente el daño que han soportado en la sombra durante tanto tiempo”, declaró la fundación en marzo.

La Fundación UFW no ha respondido por el momento a un correo electrónico en el que se le solicitaban sus comentarios. El sindicato United Farm Workers, que no figura en la demanda y opera de forma independiente, se ha abstenido de hacer comentarios.

Chávez siguió siendo el símbolo de los derechos de los trabajadores hasta su muerte en 1993. Tras las revelaciones de abusos sexuales, su célebre legado se derrumbó prácticamente de la noche a la mañana. Las celebraciones del Día de César Chávez previstas en torno a su cumpleaños, el 31 de marzo, se cancelaron o aplazaron de inmediato. Los gobiernos estatales y locales comenzaron a cambiar el nombre de colegios, calles y otros lugares que le rendían homenaje.

DeSimone, un abogado especializado en derecho laboral que en su día admiraba a Chávez, afirmó que no pretenden impedir que estas organizaciones sin ánimo de lucro lleven a cabo sus misiones. Sin embargo, añadió, las supervivientes merecen que se les rinda cuentas y que se les brinde la posibilidad de cerrar esta etapa.

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