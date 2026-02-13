Bolívar, Monroe y Benito
Bad Bunny no es líder revolucionario ni pretende serlo, escribe Antonio Prieto Colón
13 de febrero de 2026 - 8:00 PM
13 de febrero de 2026 - 8:00 PM
Desde la llegada de la modernidad a América y el Caribe con la conquista y colonización europea, nuestra región se convirtió, como advirtió el político e historiador dominicano Juan Bosch, en una frontera imperial. Del siglo XVI al XIX fuimos frontera de los viejos imperios europeos. A partir de las primeras décadas del siglo XIX, con los procesos de independencia en América y parte del Caribe, nos convertimos en zona de disputa entre dos proyectos geopolíticos: el bolivarianismo y el monroísmo.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: