Borrón y cuenta nueva
El año 2026 tiene que ser uno de prosperidad y de desarrollo económico. Será indispensable que la gobernadora González pueda completar con éxito la tan anunciada reforma contributiva, que remueva la piedra en el zapato de los comerciantes y los consumidores eliminando el impuesto al inventario, opina Anibelle Sloan
24 de diciembre de 2025 - 11:10 PM
