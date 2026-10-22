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Felipe Cintrón ZayasFelipe Cintrón Zayas
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prima:Caballo de Troya para desplazar proveedores de servicios médicos

Muchos laboratorios independientes son pequeñas empresas puertorriqueñas que ofrecen servicios cerca del paciente o en su hogar, proveyendo un acceso único a pruebas diagnósticas para personas de edad avanzada, indica Felipe Cintrón

22 de octubre de 2026 - 10:45 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Los proveedores de salud en Puerto Rico no operan en un mercado convencional, donde basta abrir las puertas. Para un laboratorio, un médico, un hospital o cualquier otro proveedor, tener licencia y capacidad para ofrecer un servicio no garantiza acceso efectivo al mercado, señala Felipe Cintrón. (Josian Bruno/GFR MEDIA)

En Puerto Rico necesitamos menos burocracia, procesos regulatorios más ágiles y reglas que respondan a la realidad actual. Sin embargo, mejorar o modernizar no puede ser lo mismo que eliminar sin medir las consecuencias.

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Felipe Cintrón Zayas

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Presidente de la Asociación de Laboratorios Clínicos de Puerto Rico.
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