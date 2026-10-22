Opinión
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Caballo de Troya para desplazar proveedores de servicios médicos
Muchos laboratorios independientes son pequeñas empresas puertorriqueñas que ofrecen servicios cerca del paciente o en su hogar, proveyendo un acceso único a pruebas diagnósticas para personas de edad avanzada, indica Felipe Cintrón
22 de octubre de 2026 - 10:45 PM
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