Opinión
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El riesgo “invisible” que impacta a adultos mayores
El aislamiento social puede influir en la alimentación, la adherencia a medicamentos, la actividad física, el estado de ánimo, la memoria y la capacidad de buscar ayuda, afirma Yeralis Rodríguez
12 de septiembre de 2026 - 8:15 PM
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