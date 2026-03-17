Clave el consumidor 50+ consciente para el buen futuro económico
Un consumo consciente y orientado es crucial para tomar control del presente sin arriesgar el bienestar a futuro, escribe José Acarón
16 de marzo de 2026 - 5:54 PM
16 de marzo de 2026 - 5:54 PM
El consumidor mayor de 50 años representa una de las fuerzas económicas más importantes del país. Su aportación al consumo de bienes y servicios no se debe únicamente a su peso poblacional en el mercado, sino también a que solo el 39% vive bajo el nivel de pobreza, comparado con el 44% de la población general. Además, dentro de este grupo existe una gran diversidad de ingresos, incluyendo personas con una buena posición económica e ingresos fijos que sostienen el consumo y la estabilidad financiera de la Isla. Por estas razones, su participación económica, su experiencia de compra y su rol como motor de consumo son pilares esenciales para el futuro económico de Puerto Rico.
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