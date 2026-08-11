Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.
Colapsó el desgobierno del PNP ¿Y ahora qué?
Lo que el momento histórico exige es replantear el proyecto de la alianza política -de una amplia alianza democrática, capitalista y anticolonialista con vocación de mayoría, fundamentada en la transparencia, la honestidad y la sana administración
11 de agosto de 2026 - 11:10 PM
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