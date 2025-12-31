El 2025 fue, sin lugar a duda, un año cuesta arriba para Puerto Rico. El primer año de la administración de Jennifer González Colón estuvo marcado por controversias internas dentro del Partido Nuevo Progresista (PNP), disputas constantes en el tema energético, una preocupante inconsistencia en los servicios esenciales, el aumento sostenido del costo de vida y, quizás lo más grave, un sentimiento generalizado de estar a la deriva ante la ausencia de una ruta clara para el beneficio real de los puertorriqueños.

