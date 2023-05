Cómo los fiscales federales aventajan a los de Puerto Rico

Muchos perciben que el sistema de justicia criminal de Puerto Rico es ineficiente, particularmente con los casos de corrupción pública. Por otro lado, la percepción generalizada es que la Fiscalía federal es altamente eficiente procesando casos criminales.

A la hora de evaluar el éxito de los federales en el procesamiento criminal, tenemos que considerar las herramientas procesales con las que cuentan.

En lo federal, un Gran Jurado compuestos por miembros de la comunidad es el que investiga y autoriza la radicación de acusaciones. El proceso ante el Gran Jurado es secreto. El investigado no tiene derecho a defenderse ante el Gran Jurado. Usualmente, los investigados se enteran de que fueron acusados por un Gran Jurado cuando los federales ejecutan el arresto y se les lleva ante un magistrado. La próxima parada procesal es el juicio.

Instalaciones del Tribunal Federal en Puerto Rico. (Ramon "Tonito" Zayas)

El Gran Jurado, donde ciudadanos, no los jueces, quien determina si una persona debe ser acusada, es utilizado en 48 estados y el Distrito de Columbia. En 23 estados, solo ciertos delitos requieren la acusación por un Gran Jurado. En los otros 25 estados, los fiscales tienen la discreción de utilizar al Gran Jurado para acusar.

PUBLICIDAD

Por otro lado, los fiscales del Departamento de Justicia de Puerto Rico tienen que presentar una denuncia (Regla 6) en la sala de investigaciones para que un juez determine causa para el arresto. Luego, el caso es señalado para vista preliminar para que un segundo juez determine si existe causa probable para acusar. Es entonces cuando se autoriza la radicación de cargos. Un fiscal se puede ver obligado a recurrir a la Regla 6 y a una vista preliminar en alzada si las primeras dos le son adversas. Por lo tanto, a nivel local pueden ocurrir hasta cuatro “mini juicios” antes de que el fiscal este autorizado a radicar la acusación.

Otra ventaja procesal es que los federales no están obligados a incluir en la acusación los nombres de los testigos de cargo como sí ocurre localmente. No es hasta pocos días antes del juicio cuando se le informa al acusado quienes son los testigos en su contra. Los testigos en casos federales no tienen que testificar en procedimientos preliminares al juicio, contrario a como ocurre localmente con la Regla 6 y la vista preliminar. De hecho, los testigos federales no son citados a la sala excepto para el juicio.

Las apelaciones interlocutorias en los casos criminales son bien limitadas a nivel federal. Las apelaciones interlocutorias no son favorecidas por considerarse que interrumpen y atrasan los procesos, lo cual afecta la buena administración de la justicia. En Puerto Rico las apelaciones interlocutorias en casos criminales son la orden del día.

Las anteriores son solo algunas de las ventajas procesales que tienen los fiscales federales sobre los fiscales locales.

PUBLICIDAD

A nivel estatal tenemos buenos investigadores que constantemente apoyan a los federales en sus pesquisas. También tenemos buenos fiscales, algunos de los cuales son hoy en día fiscales federales. Varios fiscales locales han pasado a dirigir la Fiscalía federal en el pasado.

En Puerto Rico podríamos optar por eliminar la Regla 6 y la vista preliminar para entonces establecer el Gran Jurado, como lo han hecho 48 estados.

Sin embargo, quizás como sociedad no estemos preparados para establecer un sistema procesal criminal como el federal, aunque reconozcamos su eficiencia.

El consolidar o eliminar agencias investigativas, aunque parezca buena idea, no mejorará la eficiencia de los procesamientos criminales locales. “La calentura no está en las sábanas”. No conseguiremos la eficiencia federal con el sistema procesal criminal que establecimos. A falta de un cambio, tenemos que dejar de “comparar chinas con botellas”.

TE PUEDE INTERESAR:

El caso de Mayagüez: la Oficina del FEI no puede ser a la vez juez y parte, por Leo Aldridge