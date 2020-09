Competencia de mensajes en las elecciones

Por lo regular, para ganar una elección hace falta un cóctel de tres ingredientes: un mensaje atractivo y universal, un candidato capaz de transmitir el mensaje efectivamente, y, por supuesto, dinero para que se divulgue el mensaje de forma masiva.

En este ciclo electoral 2020 compiten varias narrativas simultáneamente, y los partidos apuestan a que una mayoría de puertorriqueños le dará prioridad a su mensaje, y a su mensajero, por encima de los demás.

Por ejemplo, el oficialista Partido Nuevo Progresista sabe que, tras un cuatrienio caótico, tiene que convertir las elecciones de noviembre en un asunto ideológico de status. El referéndum Estadidad Sí o No, aunque malogrado por el Departamento de Justicia federal, pretende unir a los estadistas para que, pese a sus mil y una diferencias, junto al Sí voten por el único partido que se compromete, al menos en teoría, a abogar por esa opción de status.

Por eso, tan pronto culminaron las primarias del 9 y 16 de agosto, los candidatos del PNP para todos los puestos enfilaron sus cañones para resaltar la diferencia ideológica entre Pedro Pierluisi y los demás contendientes. El PNP parece decir: si usted favorece la estadidad, haga un esfuerzo sobrehumano por olvidar todos los desmanes de este cuatrienio y enfocarse exclusivamente en el asunto de status.

El Partido Popular Democrático, por el contrario, le huye como diablo a la cruz al status. Su candidato a la gobernación, Charlie Delgado, era soberanista activo, pero ahora no le gustan las etiquetas y, como buen popular, le da vueltas a toda pregunta relacionada con el status. El mensaje de la Pava tiene tres componentes. El primer punto es que, tras la quiebra y la corrupción, Puerto Rico necesita un administrador práctico que no se enfoque en temas ideológicos. El segundo ámbito, que Delgado puede aprovechar por ser alcalde de Isabela, es geográfico: Puerto Rico no es solo San Juan. Y el tercer componente del mensaje luce ser el más sencillo, pero a la vez el más complicado: no somos el PNP.

Los populares saben, sin embargo, que cada día se erosiona más la opción binaria que existía en el menú de los puertorriqueños entre rojos y azules. Arrecia una tercera fuerza política que, quizás no ahora, pero pronto, puede ser viable. Por eso el exgobernador popular Alejandro García Padilla convoca al llamado voto útil afirmando que, para sacar al PNP del poder, la única opción real es votar por el PPD. Es un planteamiento maniqueo, trillado y viejo, pero aún retiene algo de lógica y efectividad.

Parece inevitable que en 2020 la gobernación la gane un popular o un penepé. Pero la historia muestra que lo que parece inamovible no siempre lo es: asesinaron a Kennedy. El Muro de Berlín cayó. La Unión Soviética también. Muammar al-Gaddafi murió a manos de los propios libios. Saddam Hussein fue derrocado. Nelson Mandela pasó de ser terrorista encarcelado por 27 años a presidente de Sudáfrica.

Por eso el intercambio de poder que ocurre entre el PPD y el PNP desde 1968 acabará en algún momento. Cuatro candidatos apuestan a que eso ocurra en menos de dos meses.

El Movimiento Victoria Ciudadana presenta un discurso que, contrario al PPD y el PNP, es principalmente generacional. Nos toca ahora a nosotros los más jóvenes, parecen decir, y ya está bueno del bipartidismo. El Partido Independentista Puertorriqueño también tiene elementos de ese discurso, pero anclado en un trayecto longevo que, aunque fuente de inspiración para muchos, puede significar un lastre para otros. Proyecto Dignidad apuesta a que los valores tradicionales fundamentados en el cristianismo impulsarán a los electores cansados de la indignidad política. Y el candidato independiente Eliezer Molina gira en torno a la apatía que él piensa que sienten muchos puertorriqueños hacia estructuras e instituciones como los partidos políticos.

La tercera fuerza política, pues, tiene, como de costumbre, muchas vertientes diametralmente distintas que, aunque saludables para el debate democrático, podrían tener el efecto de mantener, aunque sea por cuatro años más, a los rojos y los azules en el poder.