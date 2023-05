Computadoras apagadas: la huelga de escritores de Hollywood

Anoche a las 12:01 a.m., 11,500 escritores de Hollywood apagaron sus computadoras indefinidamente. Hoy se concreta el llamado a huelga que Writers Guild of America (WGA), unión que representa a los escritores de cine y TV, lleva adviritiendo desde marzo, cuando comenzaron las renegociaciones de su convenio colectivo con la Association of Motion Picture and Television Producers (AMPTP), organización que negocia con las uniones en representación de los productores de cine y TV.

La última huelga duró 100 días en 2007. También convocada por la WGA, resultó en pérdidas de $2.1 billones a la economía del sur de California. Aunque todavía no se puede predecir cuál será el impacto final de este nuevo conflicto obrero-patronal, el mismo dependerá de cuánto tiempo esas computadoras permanezcan apagadas, sobre todo para las series episódicas y películas que pudieran sentir los efectos tardíamente si el paro se extendiera más allá de julio.

Hollywood ha vivido conflictos obrero-patronales desde los 1930, demostrando que la Meca del Cine no está exenta de las mismas pugnas laborales que cualquier otra industria, escribe Rosi Acosta. (Reed Saxon)

Lo que sí se sabe es que el impacto inmediato se sentirá esta misma noche, cuando no puedan salir al aire los “Late Shows” y el sábado sin “Saturday Night Live”, pues tales programas dependen de escritores unionados. Me imagino ahora mismo a Jimmy Fallon, Stephen Colbert y Jimmy Kimmel escribiendo sus propios monólogos desde ya, para cuando puedan volver a sus estudios, y rompiéndose la cabeza imaginando las improvisaciones que tendrán que enfrentar por sabe Dios cuánto tiempo. No imagino qué podrá hacer Seth Meyers, pues no solo es el anfitrión de su programa, sino que también es miembro del WGA y durante la huelga tiene prohibido escribir hasta para él mismo.

Hollywood ha vivido conflictos obrero-patronales desde los 1930, demostrando que la Meca del Cine no está exenta de las mismas pugnas laborales que cualquier otra industria en la que los trabajadores exigen mejores compensaciones y condiciones laborales. Es por esto que existen cinco uniones principales en Hollywood que defienden los intereses de todos los profesionales del Séptimo Arte: WGA (escritores), SAG-AFTRA (actores, “stunts” y extras), DGA (directores y el grupo directorial), Teamsters (Transportación, entre otros) y IATSE (cámara, vestuario, maquillaje, arte, técnicos, entre muchos otros).

Pretendo poner en perspectiva que los puertorriqueños en la isla que trabajamos en esta industria también estamos representados por estas uniones y gozamos de los mismos beneficios, salarios y condiciones laborales que nuestros compañeros en los 50 estados. Pocos entienden que muchos de los que hemos desarrollado una carrera en cine hemos estudiado para tal y dedicamos nuestras vidas a esta profesión que provee el sustento a nuestras familias. El nivel de profesionalismo, responsabilidad y disciplina que implica nuestro trabajo es el mismo que se requiere de un médico, abogado o contable y merecemos que se nos respete y defienda como lo hacen hoy los escritores de Hollywood.

Es particularmente frustrante que llevamos décadas batallando el mito de que este trabajo es un hobby y es particularmente ofensivo que se perpetúe el concepto que trabajamos “por amor al arte”.

