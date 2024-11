En noviembre de 2023, escribí en este diario un artículo titulado “COP28: Crónica de un fracaso. En ese texto, advertía: “Hay quienes plantean (entre los cuales me apunto) que, de seguir este enfoque, la COP28 debe desaparecer, ya que se ha convertido en un paseo para los gobernantes con enorme séquito de ayudantes que generan un gasto enorme de fondos públicos y consumen enormes cantidades de combustibles fósiles, contribuyendo por ende al calentamiento del planeta y emitiendo miles de toneladas de CO2. Esto último incluye la participación de organizaciones de ciudadanos que luchan por una justicia climática para sus respectivos pueblos, que no deberían ser parte de esta tomadura de pelo al mundo”. Hoy me reafirmo.