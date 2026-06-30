Opinión
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Cuando los sistemas fallan: el caso de Doña Esther
Si hay un centro de trabajo que se sabe que cerrará operaciones, personal del DDEC, debe presentarse allí para ofrecer servicios a las personas quedarán desempleadas, destaca María Enchautegui
30 de junio de 2026 - 9:45 PM
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