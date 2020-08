Cuando te vas pa’ la calle… ¡anótalo!

La doctora Yiselly M. Vázquez-Guzmán, profesora adjunta de la Escuela Graduada de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas, es co-autora de esta columna

La apertura y flexibilización de las órdenes ejecutivas sobre el distanciamiento físico que nos mantuvieron en casa con toque de queda, en algunos casos con trabajo a distancia, cierre de escuelas y paralización casi total de la economía, ha traído un aumento de casos positivos del coronavirus. Se ha observado en los medios de comunicación y en las redes sociales grupos de personas sin tomar las medidas básicas de protección como uso de mascarillas, distanciamiento físico y lavado frecuente de manos. Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) la transmisión del COVID-19 se da entre personas que están en contacto cercano, a una distancia de menos de seis pies; o a través de gotas respiratorias que se producen cuando una persona infectada tose, estornuda o habla y las cuales pueden terminar en la boca o en la nariz de quienes se encuentran cerca o ser inhaladas y llegar al sistema respiratorio.

Por otro lado, el COVID-19 puede propagarse a través de personas que no presentan síntomas. Precisamente porque no sabemos quiénes están contagiados y aún no han presentado indicios de la enfermedad es importante reducir la exposición y limitar las salidas para aquellos asuntos necesarios como la compra de alimentos, medicamentos, ejercicios al aire libre, visitas médicas o trabajo, entre otras. Hay que recordar que la interacción con otras personas que no vivan en la misma casa aumenta el riesgo de contagio. Mientras más tiempo estemos compartiendo con estas el riesgo aumenta para ambas personas.

En nuestra cultura las definiciones de distanciamiento físico varían y en ocasiones son muy pictóricas. Es muy común escuchar que se comparte con personas cercanas, amistades y familiares porque no salen y también se cuidan. Esa aseveración es muy difícil de confirmar, porque existen niveles de contacto que pueden pasar desapercibidos. De hecho, estamos tan acostumbradas a movernos socialmente que en ocasiones estas prácticas nos ponen a riesgo y no nos percatamos.

Una acción responsable y práctica para darnos cuenta es escribir un diario de actividades en las que tenemos contacto con otras personas, o sea, llevar una bitácora con la fecha, los lugares visitados y las personas con quienes nos reunimos. Así notaremos que, aunque estamos saliendo menos, usando medidas de protección como mascarilla y en ocasiones protector fílmico para el rostro, nuestros contactos son muchos más de los que pensamos. ¿Cuál es la ventaja de este ejercicio? Mantener un seguimiento de contactos personal permitirá que en caso de tener una prueba de COVID-19 positiva la comunicación con todas las personas con quien estuvimos físicamente cerca en los últimos catorce días sea más fácil.

Este proceso es de suma importancia para reducir la propagación del virus. Tener esta lista de contactos personal reduce el margen de error al reportar contactos que quizás fueron breves, pero sin la debida protección. Esta práctica es una medida de salud pública que a nivel personal protege a los contactos con quien mantenemos un lazo afectivo. Retomemos la práctica del diario.