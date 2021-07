Cuba y la defensa de revoluciones en las que no podríamos vivir

A finales de los sesenta Pablo Neruda retira su apoyo a la revolución cubana por la falta de las libertades artísticas. Específicamente, me refiero al caso del escritor Heberto Padilla. Según Fidel Castro, el arte debe fomentar (o al menos no criticar) la revolución: Dentro de la Revolución, todo. Fuera de la Revolución, nada. Neruda no está de acuerdo con esto. Aunque él era comunista, su compromiso con la libertad artística era sólido.