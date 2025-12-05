Opinión
Punto de vista
Suscriptores
OPINIÓN
Punto de vista
Ariana Carreras Espinosa
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:Culpar a los padres: la urgencia de mirar causas estructurales de la violencia

Cuando discutimos temas tan sensitivos como la crianza, es irresponsable ignorar marcos teóricos que han guiado al mundo profesional y académico por años, opina Ariana Carreras

5 de diciembre de 2025 - 9:00 PM

Poco después del asesinato de una alumna de 16 años en Aibonito, crimen atribuido a otra menor de edad, cientos de personas marcharon con veladoras y oraron por la paz. El crimen, entre otros, ha movido a sectores a culpar a los padres por no impartir una buena crianza a hijos que incurren en actos delictivos y conductas antisociales. (Suministrada)

Cuando enfrentamos tragedias como suicidios, muertes violentas o eventos asociados a fallas en la seguridad pública, recurrimos, casi de forma automática, a un discurso que señala a la familia como principal y hasta único responsable de esos sucesos. De esta forma, convertimos la crianza en explicación monocausal e ignoramos evidencia que demuestra que la familia es solo un componente dentro de un ámbito mucho más amplio de variables que influyen en el desarrollo humano.

Ariana Carreras Espinosa

La autora es candidata doctoral en Salud Pública.
