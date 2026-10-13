De “In God We Trust” a “Bendita Isla del Encanto”
Estados Unidos no es el único país que utiliza el nombre de Dios en sus monedas, escribe Ángel Navarro
13 de octubre de 2026 - 9:15 PM
13 de octubre de 2026 - 9:15 PM
El 30 de julio de 1956, el presidente estadounidense Dwight D. Eisenhower firmó la ley federal que adoptó el lema oficial de Estados Unidos: “In God We Trust” [En Dios confiamos]. La ley federal estadounidense, PL 84-140, ordenó que dicha frase fuera incluida en todos los billetes que se imprimieran en los Estados Unidos. Dos años antes, en 1954, Eisenhower había presionado al gobierno para que se incluyera la frase “…bajo Dios” en el juramento de lealtad de los Estados Unidos. Insistió todavía más, y durante un discurso que pronunció el Día de la Bandera describió su perspectiva sobre el rol de la religión en la vida pública, argumentando las razones para incluir “bajo Dios” en el juramento de lealtad.
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