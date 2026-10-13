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Ángel O. NavarroÁngel O. Navarro
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Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:De “In God We Trust” a “Bendita Isla del Encanto”

Estados Unidos no es el único país que utiliza el nombre de Dios en sus monedas, escribe Ángel Navarro

13 de octubre de 2026 - 9:15 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
La moneda de oro muestra en una de sus caras un retrato frontal de Trump, con expresión seria e incluye la inscripción "Libertad", el lema nacional "En Dios confiamos" y los años 1776-2026. (Agencia EFE)

El 30 de julio de 1956, el presidente estadounidense Dwight D. Eisenhower firmó la ley federal que adoptó el lema oficial de Estados Unidos: “In God We Trust” [En Dios confiamos]. La ley federal estadounidense, PL 84-140, ordenó que dicha frase fuera incluida en todos los billetes que se imprimieran en los Estados Unidos. Dos años antes, en 1954, Eisenhower había presionado al gobierno para que se incluyera la frase “…bajo Dios” en el juramento de lealtad de los Estados Unidos. Insistió todavía más, y durante un discurso que pronunció el Día de la Bandera describió su perspectiva sobre el rol de la religión en la vida pública, argumentando las razones para incluir “bajo Dios” en el juramento de lealtad.

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ACERCA DEL AUTOR
Ángel O. Navarro

Ángel O. Navarro

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El autor es historiador y biólogo. Se desempeñó como Decano Auxiliar de Asuntos Académicos en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Obtuvo su doctorado en la...
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