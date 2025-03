Hace unas semanas, mientras realizaba una llamada como parte de una asignación periodística, la conversación tomó un giro inesperado. La directora de una entidad que ofrece servicios de cuidado prolongado me indicó que una de sus residentes vivió hasta los 92 años en la institución. Este dato me sorprendió aún más al saber que la mujer presentaba características asociadas al síndrome de Down.