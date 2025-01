El miedo al olvido persigue a todos los seres humanos que habitamos este planeta. Los enamorados con desesperación suplican a sus parejas “por favor, no me olvides” horrorizados de pensar que serán algo provisional en sus vidas. A través del tiempo hemos luchado por prevalecer en la memoria y no ser un momento fugaz que no queda almacenado en los recuerdos. Como solución a este miedo hemos tratado de preservar esos recuerdos transmitiéndolos de forma oral a través relatos míticos que se comparten al calor de una fogata. También descubrimos que si escribíamos esas cosas importantes, la tinta no las borraría con facilidad. Entonces llegaron otros medios que trasladaban la tridimensionalidad de nuestras vidas congelando esos instantes maravillosos con la promesa de no perderlos de nuestras memorias. Luego decidimos coleccionarlos, almacenarlos, organizarlos y catalogarlos para no perder su rastro entre tantas novedades que provocan que olvidemos lo aprendido y lo vivido. Así fue que creamos bibliotecas para no sucumbir a la inadvertencia.