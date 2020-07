Desde mi esquina: la falta de sentido crítico

Es de noche, es la hora de los silencios. Ha sido día de anuncios sobre el derecho del paciente a recibir el tratamiento que recomienda su médico y no el que impone la aseguradora. El derecho a la salud es un derecho sagrado porque está imbricado con el derecho a la vida. En las campañas políticas tiene que hablarse del derecho a la vivienda, a la salud, a la seguridad pública y al empleo. He dicho antes que esos son elementos fundamentales de lo que varias creencias teológicas, cristianas, musulmanas, hinduistas y variopintas, han establecido como elementos constitutivos de lo que es el derecho a preservar y asegurar la dignidad del ser humano.

En medio de esa barahúnda política, que en esencia, si procesan a la gobernante, retrasaría cualquier agenda de servicio público, se conducen simultáneamente investigaciones criminales sobre factores que tienen que ver con elementos que garantizan servicios públicos y la dignidad del ser humano.

Es penoso que en el debate político priven la superficialidad, la mediocridad, el uso esquivo de las palabras para manipular un electorado que sabe lo que quiere, pero no cómo asegurar que ese político que le ofrece cosas, las cumpla. He señalado que hemos fallado en desarrollar un sentido crítico hacia lo que ofrecen los candidatos para dirigir el país. Los publicistas saben cómo manipular conducta y se lo enseñan programadamente a sus clientes, que son los candidatos. Por eso identifican sectores hacia los cuales dirigir el discurso. A los obreros les ofrecen garantía de pensiones y aumentos de sueldos. Al sector femenino, avances en la ideología y lenguaje de género. A los agricultores, la posibilidad de asegurar sus mercados y el consumo, para que la producción no se pierda y se mantengan los precios a un nivel razonable de ganancia.

A los universitarios, a los profesores, a los estudiantes y creadores artísticos, la revitalización de la cultura y el fortalecimiento de la universidad pública. A esos creadores, les ofrecen incentivos para espectáculos que se generen en consorcios y APPs con el Estado. A cada uno un pedazo de pan en el mar infinito de programas que no cuentan con la base estadística, ni la ciencia de la planificación y la administración pública. Tampoco se explica cómo se ha de enfrentar el estrecho margen de acción que concede la colonia, que, inmersa en el esquema del federalismo, obliga a que se protejan más los intereses del todo, que es el Estado federal, que los intereses del territorio no incorporado que somos.

Más aun, cuando estamos insertos y maniatados por la juridicidad del esquema federal de la Cláusula de Comercio Interestatal. De igual modo, el derecho constitucional a viajar dentro de los estados y territorios limita considerablemente que aseguremos hasta un grado razonable la salud de los habitantes del territorio, frente a los que deciden viajar sin garantizar o demostrar que están saludables y libres de COVID-19 u otros virus.

Hay candidatos que buscan quien ore por ellos, hay algunos que oran para que los entiendan en cuanto a sus esquemas bien explicados y en conceptos ocultos. Hay algunos que tienen un plan que no necesariamente es el que explican al pueblo, como ya pasó con el depuesto gobernante. La campaña es un mercado de ideas para los electores que son consumidores. El pueblo que no vota y el que vota son víctimas potenciales de políticos que vienen en un envase de marca y portada bonita, de contenido aguado, que solo el estudio y la crítica formada del electorado pueden oponer en la lucha diaria.