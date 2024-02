Para mi sorpresa, en días recientes un reconocido analista estadista (de quien discrepo ideológicamente, pero cuyo intelecto siempre he distinguido) publicó en sus redes sociales las siguientes observaciones: “El desgaste que sufre el PNP es ideológico, no gerencial. El PNP ha fracasado en crear un plan estratégico para conseguir la estadidad. Los delegados fueron un fiasco y el referendo presidencial de agua será otro. No tienen Plan B. Las mentes a cargo [del] PNP de hoy no paren más, son livianitos […].”