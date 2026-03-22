Opinión
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Día Mundial del Agua: la naturaleza como aliada clave
Las soluciones basadas en la naturaleza, además de reducir riesgos, también crean espacios más saludables y accesibles para las comunidades, donde el bienestar, la seguridad y la equidad pueden florecer, escribe Brenda Torres
22 de marzo de 2026 - 10:30 PM
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