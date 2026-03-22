Hoy, 22 de marzo, se celebra el Día Mundial del Agua. En el marco de la efeméride, al considerar el enérgico clamor del pueblo de Puerto Rico por un suministro de agua potable ininterrumpido durante los 365 días de cada año, es preciso identificar los desafíos que enfrenta el país para llenar las altas expectativas de una sociedad exigente.

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