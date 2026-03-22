Opinión
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Día Mundial del Agua: la seguridad hídrica en Puerto Rico
Un desafío es construir infraestructura nueva para asegurar un suplido confiable de agua de calidad a comunidades que carecen del suministro del líquido, experimentan intermitencia o presiones bajas, escribe Carl Soderberg
22 de marzo de 2026 - 10:45 PM
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