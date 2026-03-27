“Vaciar sin cerrar” describe con precisión lo que hoy ocurre con el Departamento de Educación de Estados Unidos: la agencia permanece abierta en el papel, pero pierde capacidad real para cumplir su función pública. El 20 de marzo de 2025, la Casa Blanca ordenó a la Secretaria de Educación que tomara, en la máxima medida permitida por la ley, los pasos necesarios para facilitar su cierre. Un año después, la pregunta decisiva ya no es sólo si la agencia existe, sino qué significa que exista con menos capacidad operativa.

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