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prima:Educación pública: vaciar sin cerrar

Lo que está en juego no es quién controla el currículo local, sino quién coordina políticas, produce evidencia comparable y hace exigibles garantías communes, escribe Héctor Navedo

27 de marzo de 2026 - 9:30 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Salón de clases en Estados Unidos
Salón de clases en EstadLo que está en juego no es quién controla el currículo local, sino quién coordina políticas, produce evidencia comparable y hace exigibles garantías communes, escribe Héctor Navedo (Shutterstock)

“Vaciar sin cerrar” describe con precisión lo que hoy ocurre con el Departamento de Educación de Estados Unidos: la agencia permanece abierta en el papel, pero pierde capacidad real para cumplir su función pública. El 20 de marzo de 2025, la Casa Blanca ordenó a la Secretaria de Educación que tomara, en la máxima medida permitida por la ley, los pasos necesarios para facilitar su cierre. Un año después, la pregunta decisiva ya no es sólo si la agencia existe, sino qué significa que exista con menos capacidad operativa.

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