Como egresada del sistema de educación pública del país, valoro y agradezco la dedicación y excelencia de las maestras y maestros que me acompañaron durante ese camino de explorar, aprender y crear. Ahora, desde la filantropía y luego de dos décadas en la academia universitaria, sigo creyendo firmemente en el poder transformador de la educación basada en la comunidad, en el humanismo y con la familia como centro. En Puerto Rico contamos con un modelo que forma a las nuevas generaciones en una cultura de paz. El Montessori público es una opción real que más entidades fuera de Puerto Rico, desean emular.

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