Educando por la Paz
Queremos que en una cultura de paz, la niñez de nuestro país pueda desarrollar sus talentos al máximo y tenga oportunidades y opciones reales para forjar su futuro, escribe Vivian Neptune
20 de octubre de 2026 - 10:45 PM
20 de octubre de 2026 - 10:45 PM
Como egresada del sistema de educación pública del país, valoro y agradezco la dedicación y excelencia de las maestras y maestros que me acompañaron durante ese camino de explorar, aprender y crear. Ahora, desde la filantropía y luego de dos décadas en la academia universitaria, sigo creyendo firmemente en el poder transformador de la educación basada en la comunidad, en el humanismo y con la familia como centro. En Puerto Rico contamos con un modelo que forma a las nuevas generaciones en una cultura de paz. El Montessori público es una opción real que más entidades fuera de Puerto Rico, desean emular.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: