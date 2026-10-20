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Vivian I. Neptune RiveraVivian I. Neptune Rivera
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prima:Educando por la Paz

Queremos que en una cultura de paz, la niñez de nuestro país pueda desarrollar sus talentos al máximo y tenga oportunidades y opciones reales para forjar su futuro, escribe Vivian Neptune

20 de octubre de 2026 - 10:45 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Queremos que en una cultura de paz, la niñez de nuestro país pueda desarrollar sus talentos al máximo y tenga oportunidades y opciones reales para forjar su futuro, escribe Vivian Neptune (Xavier Araújo)

Como egresada del sistema de educación pública del país, valoro y agradezco la dedicación y excelencia de las maestras y maestros que me acompañaron durante ese camino de explorar, aprender y crear. Ahora, desde la filantropía y luego de dos décadas en la academia universitaria, sigo creyendo firmemente en el poder transformador de la educación basada en la comunidad, en el humanismo y con la familia como centro. En Puerto Rico contamos con un modelo que forma a las nuevas generaciones en una cultura de paz. El Montessori público es una opción real que más entidades fuera de Puerto Rico, desean emular.

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Vivian I. Neptune Rivera

Vivian I. Neptune Rivera

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Presidenta y CEO de la Fundación Comunitaria de Puerto Rico y exdecana de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico
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