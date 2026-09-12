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Emilio Pantojas GarcíaEmilio Pantojas García
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prima:El capitalismo obsceno

La plutocracia global controla una creciente porción de los recursos naturales del planeta, escribe Emilio Pantojas

12 de septiembre de 2026 - 11:10 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
El edificio One57 se encuentra en la zona de Manhattan conocida como Billionaires Row. (Shutterstock)
En 2010 los billonarios del planeta se calculaban en 1,011 según la revista Forbes. Para 2025, este número se había triplicado a 3,332. Entre los primeros 100 sólo 11 son mujeres y sólo 2 están entre las primeras 20—ninguna entre las primeras 10, escribe Emilio Pantojas.

En tiempos del neoliberalismo se ha hablado del “capitalismo de casino” (Susan Strange, 1986), que describe el principio del proceso de “financiarización global” y la formación de un régimen de especulación financiera desenfrenada. También se habla del “capitalismo de desastre” (Naomi Klein, 2007), que describe los procesos mediante los cuales se aprovechan los desastres y guerras para adelantar políticas neoliberales de reformas económico-políticas así como la privatización y conversión en oportunidad de negocios millonarios de las operaciones de ayuda, rescate y reconstrucción. En el primer cuarto del siglo veintiuno el capitalismo salvaje que produjo el neoliberalismo se ha convertido en lo que puede llamarse el capitalismo obsceno.

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Emilio Pantojas García

Emilio Pantojas García

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El autor es investigador docente del Instituto de Estudios del Caribe de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras
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