El capitalismo obsceno
La plutocracia global controla una creciente porción de los recursos naturales del planeta, escribe Emilio Pantojas
12 de septiembre de 2026 - 11:10 PM
12 de septiembre de 2026 - 11:10 PM
En tiempos del neoliberalismo se ha hablado del “capitalismo de casino” (Susan Strange, 1986), que describe el principio del proceso de “financiarización global” y la formación de un régimen de especulación financiera desenfrenada. También se habla del “capitalismo de desastre” (Naomi Klein, 2007), que describe los procesos mediante los cuales se aprovechan los desastres y guerras para adelantar políticas neoliberales de reformas económico-políticas así como la privatización y conversión en oportunidad de negocios millonarios de las operaciones de ayuda, rescate y reconstrucción. En el primer cuarto del siglo veintiuno el capitalismo salvaje que produjo el neoliberalismo se ha convertido en lo que puede llamarse el capitalismo obsceno.
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