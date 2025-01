En la lucha entre partidos es común la adjudicación imprecisa y propagandística de etiquetas políticas como parte de la estrategia del ataque de un bando político a otro. Tan común es el uso de esta práctica que muchos acostumbran a darlas por malintencionadas y categóricamente imprecisas. No obstante, en el caso del contexto estadounidense, aunque indudablemente existe una oposición interesada en desaforar al presidente electo Donald J. Trump y a los partidarios del movimiento MAGA (Make America Great Again), los señalamientos que traen sobre la presencia de corrientes postfascistas tanto discursivas como en acción de este conjunto son evidentes y preocupantes. Es por ello por lo que hemos de evaluar esta etiqueta adjudicada a la segunda presidencia de Donald Trump, en particular su alianza corporativista, para aseverar su grado de precisión categórica.