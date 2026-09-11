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Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:El día que el mundo nos cambió

Cuando una sociedad se siente amenazada, está dispuesta a entregar libertades a cambio de seguridad, opina José Lee Borges

11 de septiembre de 2026 - 10:50 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Justo hoy se cumplen 25 años de aquel día. Los atentados del 11 de septiembre no fueron simplemente una tragedia ocurrida al comenzar el siglo XXI: contribuyeron a definirlo, afirma José Lee Borges. (Xavier Araújo)

Aunque muchos recordamos la mañana del 11 de septiembre de 2001 y podemos decir con precisión dónde y con quién estábamos, y cómo vimos, casi sin comprender, las imágenes de los aviones, el humo y el derrumbe inmediato de los rascacielos, para otros el suceso forma parte de un recuerdo muy distante. Mientras tanto, para millones de jóvenes ni siquiera es un recuerdo ni un evento relevante, pues nacieron después de estos ataques terroristas. Sin embargo, hoy, todos vivimos en una sociedad marcada por sus consecuencias.

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Terrorismo11 de septiembre de 2001Estados UnidosAtaque terrorista a las Torres Gemelas en Nueva York
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