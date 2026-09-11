El día que el mundo nos cambió
Cuando una sociedad se siente amenazada, está dispuesta a entregar libertades a cambio de seguridad, opina José Lee Borges
11 de septiembre de 2026 - 10:50 PM
11 de septiembre de 2026 - 10:50 PM
Aunque muchos recordamos la mañana del 11 de septiembre de 2001 y podemos decir con precisión dónde y con quién estábamos, y cómo vimos, casi sin comprender, las imágenes de los aviones, el humo y el derrumbe inmediato de los rascacielos, para otros el suceso forma parte de un recuerdo muy distante. Mientras tanto, para millones de jóvenes ni siquiera es un recuerdo ni un evento relevante, pues nacieron después de estos ataques terroristas. Sin embargo, hoy, todos vivimos en una sociedad marcada por sus consecuencias.
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