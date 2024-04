Ya se ha convertido casi en un mantra, la alegación de que las reglas 6 y 23 no se deben convertir en un mini juicio. Me parece que esa advertencia, hecha sin mayor análisis de lo que preceptuan ambas reglas de procedimiento criminal, no permite entender bien porque algunos jueces, conscientes de lo que es el debido proceso de ley procesal -que quiere decir derecho a un proceso limpio, sin trucos, de parte de investigadores y procesadores de casos- cuando está en juego la libertad de una persona, permiten un margen más amplio para que el imputado, en casos complejos, se defienda.