Las escuelas públicas se cerraron por dos razones principales: por bajo aprovechamiento académico -como dictaminaba la ley federal No Child Left Behind- o por austeridad. Muchos estudios a nivel internacional estudiaron el impacto de cerrar escuelas con bajo aprovechamiento académico en el aprendizaje, encontrando resultados mixtos. En el caso de cierre de planteles por austeridad no hay muchas investigaciones.