El impacto del plagio y la piratería en las industrias creativas

Como cineasta me incomoda grandemente la controversia suscitada por el comercial plagiado del Movimiento Victoria Ciudadana. Pero me satisface presenciar que el asunto no pasó desapercibido y que ha provocado la discusión pública de un problema profundo que perjudica negativa y constantemente a todas las industrias creativas.

Tanto el plagio como la piratería son las violaciones a los derechos de autor más comunes y son consideradas robos de propiedad intelectual, con sus respectivas consecuencias legales y económicas. Tristemente, en muchos casos no hay consecuencias significativas para el que cometió la violación legal.

Están tan adentrados en nuestra vida diaria que poca gente entiende que son delitos. Pocos reconocen que el clonar un comercial, sacar copias a una película o comprar una cartera de “marca” debajo de una carpa clandestina son manifestaciones de plagio o piratería. Este tipo de actividad refleja también los profundos problemas sociales que nos aquejan.

Particularmente en cine, un estudio realizado por la Motion Picture Association (MPA) demostró que la piratería es la amenaza principal a la industria cinematográfica y que se pierden billones de dólares anualmente debido a esto. Por supuesto, esto me toca de cerca y no lo tomo a la ligera.

Sin duda, las leyes de derechos de autor, propiedad intelectual (“copyright”) junto a los derechos de marca (“trademark”), son ramas legales muy especializadas; poco entendidas y susceptibles a interpretaciones liberales en su aplicación, que en la mayoría de las veces se convierten en violaciones a la ley misma. Incluso, estas violaciones son causas de expulsión en instituciones académicas y centros de trabajo.

También, según la MPA el “copyright” es la base de la economía creativa, que aporta sobre $1.2 trillones y apoya el sustento de 5.5 millones de empleos directos en las industrias creativas en Estados Unidos.

Creo importante recalcar que los trabajos de carácter artístico (publicidad, escultura, pintura, cine, actuación, escritores, etc.) no son entendidos como un trabajo de la misma manera en que se considera el trabajo en medicina, arquitectura o contabilidad. Doy fe propia de esta aseveración.

En la isla, somos miles de familias que recibimos el sustento gracias a las industrias creativas. De ahí surge la importancia de proteger y apreciar nuestros trabajos.

Desafortunadamente este ejemplo de plagio del MVC no es el primero ni el último. El hecho de que otros lo hicieron en el pasado no es razón para minimizar el asunto y la ley establece medidas correctivas de carácter civil y económico para estos casos. El tratar de sugerir como extorsión las acciones correctivas requeridas por el publicista argentino es una afrenta a los derechos legales del afectado y también denota un alto grado de soberbia, desprecio al trabajo de otros y una débil integridad moral de parte de un partido político en contienda electoral vigente.

Sería un precedente nefasto para las industrias creativas en Puerto Rico que este caso solo quede en una controversia pre-eleccionaria.