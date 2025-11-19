Opinión
19 de noviembre de 2025
El primer litigio provocado por el descubrimiento de Puerto Rico

El 14 de abril de 1508, en una demanda, se cuestionó la autoridad de Nicolás de Ovando para concederle a Juan Ponce de León los derechos de colonizar a la isla, escribe José L. Nieto

19 de noviembre de 2025 - 10:45 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
El 14 de abril de 1508, en una demanda, se cuestionó la autoridad de Nicolás de Ovando para concederle a Juan Ponce de León los derechos de colonizar a la isla, escribe José L. Nieto. Foto de archivo de la estatua de Juan Ponce de León en el Viejo San Juan.

Luego de la llegada de Cristóbal Colón a nuestra isla, un día como hoy, el 19 de noviembre de 1493, se suscitó una controversia legal que tomaría muchos años en resolverse y resuena hasta nuestros días. ¿Quién tenía el derecho de gobernar y administrar a Puerto Rico?

