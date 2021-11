El racismo y el exterminio de los nativos

En el texto y documental Exterminate All the Brutes se explora el genocidio de los africanos y los indígenas americanos. Esta información generalmente no se enseña en las clases de historia, mientras se glorificaba a los europeos como los fundadores de nuestra civilización. Sin duda, los que más sufrieron fueron los africanos, quienes fueron programáticamente desterrados de sus tierras y esclavizados. Una vez se prohíbe el trasiego de los esclavos, los países colonialistas, interesados en explotar los recursos naturales, proceden al exterminio de los africanos. Esto también sucede en Estados Unidos: los indígenas que sobreviven los ataques del ejército son confinados a las reservaciones.