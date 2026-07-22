El rescate de la infraestructura en abandono
Por años, las obras de mantenimiento han sido correctivas, no preventivas, destaca Ismael Sánchez
22 de julio de 2026 - 10:00 PM
22 de julio de 2026 - 10:00 PM
Poder garantizar servicios básicos seguros, continuos, eficientes y a un costo efectivo requiere que el Gobierno de Puerto Rico, incluyendo las corporaciones públicas y los municipios desarrollen un plan integral de mejoras capitales. Ese plan deberá identificar los proyectos de mejoras y mantenimiento recomendados a varios años, estimados de costo, prioridades y disponibilidad de fondos. De lo contrario, será muy difícil, tal vez imposible, prevenir situaciones, minimizar interrupciones, reducir costos operacionales y evitar el eventual colapso de la infraestructura del país.
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