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Ismael SánchezIsmael Sánchez
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Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:El rescate de la infraestructura en abandono

Por años, las obras de mantenimiento han sido correctivas, no preventivas, destaca Ismael Sánchez

22 de julio de 2026 - 10:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Para la industria de la construcción sería útil tener visibilidad integral de las mejoras capitales a corto y mediano plazo. Así, nuestras empresas podrían planificar mejor sus recursos y estar siempre preparadas para satisfacer las necesidades de construcción del gobierno, afirma Ismael Sánchez. (Xavier Araújo)

Poder garantizar servicios básicos seguros, continuos, eficientes y a un costo efectivo requiere que el Gobierno de Puerto Rico, incluyendo las corporaciones públicas y los municipios desarrollen un plan integral de mejoras capitales. Ese plan deberá identificar los proyectos de mejoras y mantenimiento recomendados a varios años, estimados de costo, prioridades y disponibilidad de fondos. De lo contrario, será muy difícil, tal vez imposible, prevenir situaciones, minimizar interrupciones, reducir costos operacionales y evitar el eventual colapso de la infraestructura del país.

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Construcción en Puerto RicoGobierno de Puerto RicoDesarrollo económico
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Ismael Sánchez

Ismael Sánchez

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El autor preside el Capítulo de Puerto Rico de la Asociación de Contratistas Generales de America (AGC-PR).
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