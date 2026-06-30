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Andrés NazarioAndrés Nazario
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prima:Deficiencias en servicios de luz y agua: fallos por diseño

La objeción honesta es que Puerto Rico ya fue gobernado por técnicos no electos: la Junta de Promesa lleva casi una década imponiendo austeridad y todavía no se va, opina Andrés Nazario

30 de junio de 2026 - 10:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Las fallas gemelas de Puerto Rico son el resultado predecible de mantenimiento diferido, responsabilidad fragmentada, contratos con conflictos de interés y una clase política consumida por sus propios escándalos, escribe Andrés Nazario. (Carlos Rivera Giusti/Staff)

Cuando unos 40,000 hogares se quedaron sin agua el primer fin de semana de junio, y una tubería de 72 pulgadas del Superacueducto, en Bayamón, se rompió tres veces en una semana, el lenguaje oficial habló de sequía y mala suerte. No fue ninguno de esos factores.

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Andrés Nazario

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El autor es coronel retirado de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Laboró como oficial de inteligencia. Fue agregado de defensa en Ciudad de México y es profesor de estrategia en...
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