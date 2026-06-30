Opinión
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Deficiencias en servicios de luz y agua: fallos por diseño
La objeción honesta es que Puerto Rico ya fue gobernado por técnicos no electos: la Junta de Promesa lleva casi una década imponiendo austeridad y todavía no se va, opina Andrés Nazario
30 de junio de 2026 - 10:00 PM
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