Se ha hecho evidente que los secretarios de gabinete del ejecutivo devengan sueldos muy bajos, no competitivos. Aunque la Constitución de Puerto Rico no establece que los puestos de secretarios de gabinete del gobernador son a tiempo completo, lo cierto es que la complejidad de esos cargos amerita que así sea y que no ejerzan su profesión a tiempo parcial simultáneamente. Para obtener los mejor preparados para ejercer las secretarías del ejecutivo debemos compensarlos adecuadamente. La solución no debe ser que compensen su sueldo con una práctica privada adicional, desatendiendo sus funciones ejecutivas.