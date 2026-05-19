La muerte del eminente musicólogo cubano Cristóbal Díaz Ayala, radicado en Puerto Rico, es señal del paso de una generación que tuvo un gran impacto sobre la sociedad puertorriqueña. Muchos cubanos como él, que llegaron en los años sesenta, contribuyeron poderosamente a enriquecer diversos sectores culturales de la Isla. Habría que recordar a juristas como Alberto Blanco, periodistas extraordinarios como Carlos Castañeda y José Luis Díaz de Villegas, profesores como Himilce Esteve de Campos, artistas como Zilia Sánchez y Rolando López Dirube y estudiosos del cine como mi propio y querido marido, Luis Trelles Plazaola. Ellos -y muchos más- ensancharon el campo cultural puertorriqueño con prácticas y conocimientos traídos de una Cuba que fue la isla caribeña más desarrollada en las artes y en las letras durante los años cuarenta y cincuenta.

Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna.