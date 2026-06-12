Mientras escribo estas líneas, la zona metropolitana de Puerto Rico vive una crisis por la insuficiencia de agua potable. La situación ya se prolonga por varios meses. Miles de familias han visto interrumpido el acceso a un recurso esencial para la vida, pero las explicaciones oficiales oscilan entre atribuirlo a averías y a problemas de infraestructura. Limitar la discusión a fallas técnicas, sin embargo, es ignorar la realidad de que el suministro adecuado de agua es, ante todo, un asunto político.

Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna.