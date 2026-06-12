El suministro agua potable y el desarrollo sostenible
La crisis actual no es producto exclusivo de una avería o de una sequía pasajera, opina Guarionex Padilla
12 de junio de 2026 - 8:00 PM
12 de junio de 2026 - 8:00 PM
Mientras escribo estas líneas, la zona metropolitana de Puerto Rico vive una crisis por la insuficiencia de agua potable. La situación ya se prolonga por varios meses. Miles de familias han visto interrumpido el acceso a un recurso esencial para la vida, pero las explicaciones oficiales oscilan entre atribuirlo a averías y a problemas de infraestructura. Limitar la discusión a fallas técnicas, sin embargo, es ignorar la realidad de que el suministro adecuado de agua es, ante todo, un asunto político.
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