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prima:El suministro agua potable y el desarrollo sostenible

La crisis actual no es producto exclusivo de una avería o de una sequía pasajera, opina Guarionex Padilla

12 de junio de 2026 - 8:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Vista parcial de la planta Sergio Cuevas, operada por la AAA. La crisis actual no es producto exclusivo de una avería o de una sequía pasajera, opina Guarionex Padilla (ELNUEVODIA.COM)

Mientras escribo estas líneas, la zona metropolitana de Puerto Rico vive una crisis por la insuficiencia de agua potable. La situación ya se prolonga por varios meses. Miles de familias han visto interrumpido el acceso a un recurso esencial para la vida, pero las explicaciones oficiales oscilan entre atribuirlo a averías y a problemas de infraestructura. Limitar la discusión a fallas técnicas, sin embargo, es ignorar la realidad de que el suministro adecuado de agua es, ante todo, un asunto político.

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AAAGobierno de Puerto RicoDesarrollo sostenible
ACERCA DEL AUTOR
Guarionex Padilla

Guarionex Padilla

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El autor es maestro en el Sistema público de enseñanza y Estudiante Graduado de Historia en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.
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