La endometriosis no es solo una condición médica; es un problema social que hemos aprendido a ignorar culturalmente. Millones de mujeres viven con dolor constante mientras enfrentan incredulidad, diagnósticos tardíos y falta de acceso al tratamiento. Diversos estudios señalan que aproximadamente el 10% de las mujeres en edad reproductiva la padecen. Normalizar el dolor ha permitido que esta condición continúe siendo minimizada, lo que afecta tanto la salud física como la emocional de quienes la padecemos.

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