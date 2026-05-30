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Ivelisse Rodríguez FloresIvelisse Rodríguez Flores
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Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:Endometriosis: aguantar no debería ser la norma

Normalizar el dolor ha permitido que esta condición continúe siendo minimizada, escribe Ivelisse Rodríguez

30 de mayo de 2026 - 10:30 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
La endometriosis afecta la calidad de vida de la mujer, epecialmente porque se convierte en un dolor crónico severo que va a incidir en todas las facetas de su vida.
Vivir con dolor constante no solo limita el cuerpo, sino que también afecta la mente, las emociones y las relaciones interpersonales y laborales. La falta de validación médica y social genera frustración, ansiedad y una sensación de soledad difícil de explicar, afirma Ivelisse Rodríguez. (Shutterstock)

La endometriosis no es solo una condición médica; es un problema social que hemos aprendido a ignorar culturalmente. Millones de mujeres viven con dolor constante mientras enfrentan incredulidad, diagnósticos tardíos y falta de acceso al tratamiento. Diversos estudios señalan que aproximadamente el 10% de las mujeres en edad reproductiva la padecen. Normalizar el dolor ha permitido que esta condición continúe siendo minimizada, lo que afecta tanto la salud física como la emocional de quienes la padecemos.

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EndometriosisMujerEnfermedadesdolor
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Ivelisse Rodríguez Flores

Ivelisse Rodríguez Flores

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La autora es trabajadora social clínica. Además, es paciente diagnosticada con endometriosis.
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