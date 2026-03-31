Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.
Entre RaiNao, el crimen y los códigos de la calle
Lo ocurrido recientemente con RaiNao y la controversia en torno a la interpretación de La Borinqueña evidencia que, como país, desviamos con facilidad la conversación hacia símbolos, mientras problemas más urgentes siguen reclamando atención
31 de marzo de 2026 - 1:00 PM
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