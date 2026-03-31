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Carlos Boria GuanillCarlos Boria Guanill
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Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:Entre RaiNao, el crimen y los códigos de la calle

Lo ocurrido recientemente con RaiNao y la controversia en torno a la interpretación de La Borinqueña evidencia que, como país, desviamos con facilidad la conversación hacia símbolos, mientras problemas más urgentes siguen reclamando atención

31 de marzo de 2026 - 1:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
A lo largo de casi dos décadas de experiencia profesional, escuché de primera mano las historias de cientos de autores y coautores del delito. Relataron sus andanzas y los motivos que, según ellos, justificaban asesinar, escribe Carlos Boria. (JUSTIN LANE)

El asesinato de una menor de 14 años, quien ha sido vinculada a un adulto que aparentaba ejercer control sobre ella, estremece y nos obliga a mirar de frente una realidad que muchos preferirían ignorar: los códigos que de alguna manera contenían la violencia parecen haberse perdido.

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La BorinqueñaCriminalidad en Puerto RicoAsesinatosNarcotráfico
ACERCA DEL AUTOR
Carlos Boria Guanill

Carlos Boria Guanill

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Catedrático en la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto de Bayamón
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