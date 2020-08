Estados Unidos: me quiere, no me quiere

En estos días trascendió una carta del Departamento de Justicia federal que informa que no endosará la consulta plebiscitaria que se celebrará este próximo noviembre en Puerto Rico. No debe sorprendernos. Aquel que crea que cambiar el estatus político de la isla es sencillo, ni entiende el problema, ni sus implicaciones. Por su naturaleza, nunca habrá unanimidad.

Parte de la lucha necesariamente será contra aquellos que, por una razón u otra, legítima o no, férreamente se oponen. Enemigos internos y externos que se valen del inmovilismo y la indecisión para mantenernos bajo un esquema que, como mínimo, nos priva de gran parte de los derechos que la mayoría reconocemos como esenciales y fundamentales. Claro está, no se hicieron esperar los usuales sospechosos que salieron a reclamar que esto es evidencia de la inviabilidad del ideal estadista. El ya esperado: ¡Entiéndanlo! ¡No nos quieren!

Es fácil ser simplista, recurrir al infantilismo ideológico y reducir la controversia a aquel viejo juego de remover pétalos de una flor y alternar entre un: me quieren o no me quieren. Eso sí, resulta interesante que aquellos que usualmente recurren a este tipo de argumentos vacíos lo hace ignorando cómo su aplicación contundentemente aniquilaría sus propios ideales.

¿Acaso más del 95 por ciento del electorado no ha rechazado expresamente la independencia? ¿Acaso eso ha resultado en la desaparición de dicho movimiento? En varias encuestas realizadas en los Estados Unidos, más de la mitad de los ciudadanos americanos encuestados favorecería que Puerto Rico se convirtiera en estado. En términos sencillos y porcentuales, en Puerto Rico hay una proporción mucho mayor de personas que rechazan la independencia, que de “americanos” que rechazan la estadidad.

¿Alguien le ha solicitado a dicho sector que desista de sus intenciones? Porque, que no quede duda, si recurrimos al juego que tanto les gusta mentar, deben aceptar que, cuando de independencia se habla, en Puerto Rico el “no me quieren” siempre gana contundentemente. Similarmente, ¿hace cuánto el estatus actual o cualquiera de sus propuestas de “desarrollo” no logran consenso dentro del propio Partido Popular? Los invito a tratar de descifrar el mejunje de ideas sobre el futuro político de la isla que han consignado los candidatos de dicho partido. Ellos mismos “no quieren” lo mismo.

La sátira tiene su lugar y puede ser efectiva siempre y cuando no confundamos las intenciones de aquellos que ríen a nuestro alrededor.

Ahora bien, no pretendo hacer lo mismo que critico; sino que me limito a reseñar su insuficiencia y obvia debilidad. A puntualizar que ese tipo de argumentos no es otra cosa que una pírrica táctica de sembrar indignación con la esperanza de que la desilusión se convierta en rechazo. Por el contrario, reconozco la amplitud del tema y el derecho de cada cual por luchar por aquello que entiende nos conviene; siempre, dentro de un marco de derecho adecuado, de respeto y de buena fe.

Y es a base de estos principios que reconozco la complejidad del trayecto que nos ocupa a todos. Los que reclamamos la estadidad debemos reconocer que enfrentamos muchas barreras que requerirán diseñar e implementar nuevas estrategias para atenderlas. Limitarnos a repetirnos no es opción. Este proceso requerirá crear urgencia a nivel nacional y contrarrestar a aquellos sectores en los estados que prefieren mantenernos políticamente inertes. Debemos aceptar que no en todos lugares un argumento tiene la misma implicación. Así, por ejemplo, si bien tener derecho a múltiples congresistas y senadores puede ser un buen argumento para fines locales, no lo es en aquellos estados que sobrepasaríamos en representación congresional. Sin lucha no hay cambio, y la lucha tiene que ser dinámica.

A la larga, nuestro futuro no trata del “amor” que algunos puedan tener por uno, sino del que uno tiene por sí mismo. De cuánto uno está dispuesto a luchar por su porvenir. De reconocer que existen distintas formas de expresión de dicho amor y que cada cual tiene tanto el derecho, como la obligación, de luchar por lo que entiende justo y correcto.

El que se desaliente por los obstáculos, no tiene espacio en este juego.