Punto de vista
Suscriptores
OPINIÓN
Punto de vista
José Eligio SanabriaJosé Eligio Sanabria
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:Estados Unidos: ¿una democracia sin frenos?

¿Hasta qué punto la legislatura está representando realmente el sentir del electorado estadounidense? Cuestiona José Eligio Sanabria

11 de marzo de 2026 - 9:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Lo que queda al descubierto, más allá de una confrontación internacional, es el deterioro de dos funciones esenciales del sistema democrático estadounidense: la capacidad del Congreso para reflejar la voluntad del electorado y su responsabilidad de actuar como freno institucional frente a la presidencia, sostiene José Eligio Sanabria. (J. Scott Applewhite)

La ofensiva militar liderada por Estados Unidos contra Irán ha dominado la discusión pública. La atención se ha concentrado, casi exclusivamente, en la administración Trump y en la escalada bélica que amenaza con expandir el conflicto. En ese contexto se analizan las declaraciones de la Casa Blanca, las justificaciones de la operación y los riesgos estratégicos de la maniobra. Sin embargo, ese enfoque deja en segundo plano el funcionamiento real de los mecanismos institucionales que deberían limitar el poder ejecutivo, un elemento crítico.

El autor es especialista en comunicación estratégica y asuntos públicos, con experiencia en programas del gobierno federal y en educación superior.
