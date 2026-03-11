Estados Unidos: ¿una democracia sin frenos?
¿Hasta qué punto la legislatura está representando realmente el sentir del electorado estadounidense? Cuestiona José Eligio Sanabria
11 de marzo de 2026 - 9:00 PM
11 de marzo de 2026 - 9:00 PM
La ofensiva militar liderada por Estados Unidos contra Irán ha dominado la discusión pública. La atención se ha concentrado, casi exclusivamente, en la administración Trump y en la escalada bélica que amenaza con expandir el conflicto. En ese contexto se analizan las declaraciones de la Casa Blanca, las justificaciones de la operación y los riesgos estratégicos de la maniobra. Sin embargo, ese enfoque deja en segundo plano el funcionamiento real de los mecanismos institucionales que deberían limitar el poder ejecutivo, un elemento crítico.
