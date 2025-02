Un amigo, que tiene la confianza para hacerlo, me preguntaba hace días que qué le pasaba a los tribunales que casi siempre aparecían de algún modo vinculados con alguna desgracia humana que debió haber sido prevenida. ¿A qué te refieres?, fue mi respuesta inmediata, puesto que su interrogante, dicha así, más que a pregunta sonaba a acusación grave. Me refiero —aclaró mi amigo— al caso de los tres menores que acompañaban a su madre a la casa de un amigo cerca de las diez y media de la noche, diz que para llevarle comida. Fue en esa casa donde fueron acribillados. La nena sobrevivió al diluvio de disparos; los nenes no. La persona a quien la madre visitaba estaba en libertad con grillete, pues habían transcurrido seis meses sin poder prestar fianza en un caso de asesinato y habían tenido que soltarla. Mi amigo insistió, en el mismo tono de reproche de antes, en que de habérsele celebrado el juicio en seis meses, ese acusado habría estado condenado y en la cárcel y allí le hubieran dado toda la comida del mundo. Y si hubiera salido absuelto, habría estado en posición de salir a cualquier hora a comprarla él mismo y la mujer no habría estado tan tarde en la calle con sus hijos menores, de edad escolar, alimentando al susodicho.