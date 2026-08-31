Opinión
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Fondos públicos despilfarrados en incentivos
Se incentiva una cultura dependiente de ayudas, donde los intereses económicos cabildean y presionan al gobierno para obtener favores en lugar de competir, innovando y mejorando sus productos, opina Carlos Díaz Olivo
31 de agosto de 2026 - 11:10 PM
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