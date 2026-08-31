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Carlos E. Díaz OlivoCarlos E. Díaz Olivo
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prima:Fondos públicos despilfarrados en incentivos

Se incentiva una cultura dependiente de ayudas, donde los intereses económicos cabildean y presionan al gobierno para obtener favores en lugar de competir, innovando y mejorando sus productos, opina Carlos Díaz Olivo

31 de agosto de 2026 - 11:10 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Carlos Díaz Olivo cuestionó las concesiones otorgadas por el Municipio de San Juan a los organizadores del espectáculo de Bad Bunny en el estadio Hiram Bithorn. (Ramon "Tonito" Zayas)

Con el Estado existe un riesgo siempre latente, que utilice su monopolio sobre el uso legalizado de la fuerza para ejercerlo en perjuicio de la libertad de sus ciudadanos. A ese riesgo se le suma una tradición histórica de manejo displicente de recursos públicos que suele degenerar en corrupción. Por eso, mientras más reducido sea el Estado, y menor autoridad concentre, mejor.

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ACERCA DEL AUTOR
Carlos E. Díaz Olivo

Carlos E. Díaz Olivo

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Carlos E. Díaz Olivo es CPA, abogado y catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Enseña los cursos de Contribuciones, Corporaciones, Organizaciones sin Fines de Lucro...
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