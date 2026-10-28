Granjas de bots, desinformación y el “pulseo” de la derecha y la izquierda
Dominar el algoritmo para desinformar y controlar no representa la voluntad del pueblo, escribe Marisa Vega
28 de octubre de 2026 - 8:30 PM
28 de octubre de 2026 - 8:30 PM
Reducir la discusión de las situaciones y acontecimientos que ocurren en Puerto Rico, Latinoamérica y el mundo en el contexto político de la izquierda y la derecha deja una pobre narrativa y propicia puro simplismo para etiquetar, confundir y manipular. Algunos hablan de lo “maravilloso” de que ciertos gobiernos de derecha estén ganando el poder en varios países latinoamericanos. Lo presentan como un rechazo de las personas a los gobiernos de izquierda, cuando la realidad es que mucho no tiene que ver con lo que piensa la gente, sino lo que empuje un algoritmo.
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