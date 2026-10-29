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Flávio Bolsonaro se declara “verdadero presidente electo de Brasil”

El excandidato derrotado pasó prácticamente todo el martes escondido en Brasil, sin responder a intentos de comunicación de sus aliados

29 de octubre de 2026 - 9:00 PM

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Flávio Bolsonaro. (The Associated Press)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El senador ultraderechista Flávio Bolsonaro, quien huyó a Estados Unidos dos días después de perder las elecciones presidenciales, se declaró este miércoles el “verdadero presidente electo de Brasil”, en una carta abierta que divulgó en sus redes sociales.

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El hijo mayor del exmandatario Jair Bolsonaro aterrizó este miércoles en Miami, Florida, después de salir de Brasil vía Argentina junto con su familia para poner rumbo a Estados Unidos, donde será acogido por el Gobierno de Donald Trump, aliado de su padre.

En la misiva, Flávio, derrotado en la segunda vuelta de las elecciones frente al actual gobernante, Luiz Inácio Lula da Silva, agradeció al presidente de Argentina, Javier Milei, por su “coraje” y “sentido de justicia”, y al mandatario Donald Trump por acogerlo en el país norteamericano.

Una salida sin registro

La Policía Federal de Brasil informó este miércoles que no hay “registro oficial” en los puestos de control fronterizos de la salida del excandidato presidencial derrotado, quien cruzó a Argentina antes de seguir rumbo a Estados Unidos.

La institución defendió en un comunicado su actuación, al afirmar que la decisión judicial de cancelarle los pasaportes brasileños y ordenarle entregar los de otras nacionalidades, el desencadenante de la huida, “no caracteriza por sí misma la condición de prófugo”.

Además, señaló que estas medidas tampoco autorizaban a encarcelar a Bolsonaro ni a someterlo a una vigilancia permanente.

El magistrado de la Corte Suprema Alexandre de Moraes determinó las restricciones de viaje como medida cautelar tras un pedido de la propia Policía, en el marco de una investigación por lavado de dinero y ante un supuesto riesgo de fuga.

La Dirección de Migraciones de Argentina, por su parte, informó hoy que el senador ultraderechista cruzó la frontera el martes por la noche por el Puente Internacional Tancredo Neves, en Puerto Iguazú, con documentos válidos y “sin ningún impedimento legal”.

Bolsonaro pasó prácticamente todo el martes escondido en Brasil, sin responder a intentos de comunicación de sus aliados, antes de cruzar la frontera horas después de que salieran las primeras informaciones sobre los planes de fuga.

El excandidato, su mujer y las dos hijas embarcaron en un avión privado en Puerto Iguazú poco después de atravesar la frontera, hicieron una escala en Guayaquil, Ecuador, y aterrizaron este miércoles en Miami.

Antes del viaje, Bolsonaro había asegurado el lunes que “nunca” pensó en huir, que entregaría los pasaportes y que se defendería en Brasil de esa “aberración”.

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BrasilLuiz Inácio Lula da SilvaJair Bolsonaro
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