Gratitud a Bad Bunny
Pocos han logrado proyectar nuestra identidad con la fuerza, la consistencia y la autenticidad de Benito Antonio Martínez Ocasio, escribe Ángel Ortiz
1 de septiembre de 2026 - 9:15 PM
1 de septiembre de 2026 - 9:15 PM
Hay momentos en que un país pequeño se vuelve inmenso. No porque cambie su geografía, ni porque aumente su población, ni porque de repente sus problemas desaparezcan. Ocurre cuando el mundo lo mira con respeto, curiosidad y admiración. Puerto Rico ha vivido muchos de esos momentos a través de su música, su deporte, su literatura y su diáspora. Pero en esta generación, pocos han logrado proyectar nuestra identidad con la fuerza, la consistencia y la autenticidad de Benito Antonio Martínez Ocasio: Bad Bunny.
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