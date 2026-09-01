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Ángel Ortiz Guzmán
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prima:Gratitud a Bad Bunny

Pocos han logrado proyectar nuestra identidad con la fuerza, la consistencia y la autenticidad de Benito Antonio Martínez Ocasio, escribe Ángel Ortiz

1 de septiembre de 2026 - 9:15 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
San Juan, Puerto Rico, Agosto 23, 2026 - MCD - Estadio Hiram Bithorn - FOTOS para ilustrar una historia sobre el segundo y último día del cierre de la gira mundial “ DeBÍ TiRAR MáS FOToS ” del cantante puertorriqueño Benito Antonio Martínez Ocasio mejor conocido como Bad Bunny. EN LA FOTO una vista de Bad Bunny durante el concierto FOTO POR: tonito.zayas@gfrmedia.com Ramon " Tonito " Zayas / GFR Media (Ramon "Tonito" Zayas)

Hay momentos en que un país pequeño se vuelve inmenso. No porque cambie su geografía, ni porque aumente su población, ni porque de repente sus problemas desaparezcan. Ocurre cuando el mundo lo mira con respeto, curiosidad y admiración. Puerto Rico ha vivido muchos de esos momentos a través de su música, su deporte, su literatura y su diáspora. Pero en esta generación, pocos han logrado proyectar nuestra identidad con la fuerza, la consistencia y la autenticidad de Benito Antonio Martínez Ocasio: Bad Bunny.

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